В тепле и комфорте: в Томске ремонтируют участковые пункты полиции

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:42:15+03:00

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В конце 2019 года мэрия Томска поручила главам районных администраций проинвентаризировать текущее состояние участковых пунктов и при необходимости привести в порядок помещения, где несут свою службу самые близкие к населению представители правоохранительных органов. Именно на участковых возложены важные задачи по профилактике подростковой преступности, борьбе с наркоманией и алкоголизмом, решению конфликтных ситуаций между соседями. « Для выполнения возложенных задач уполномоченным порой приходится находится на рабочих местах по 24 часа в сутки и очень важно создать для них нормальные условия.» – посчитали городские власти.

По итогам инвентаризации, было определено 10 помещений участковых пунктов, нуждающихся в текущем ремонте. В настоящее время отремонтированы 4 из них, расположенных по адресам: пер. Заозёрный, 16/1; д. Лоскутово, ул. Ленина, 20а; ул. Усова, 11а, пр. Фрунзе, 230.

В остальных 6 помещениях работы завершатся до февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU