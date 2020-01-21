2020-01-21T11:49:11+03:00
Спорт

Томички завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве России по самбо среди юниоров

Спортивную честь Томской области достойно защитили студентки ТГПУ Валерия Анисимова и Анастасия Горбунова
Алиса Селезнева
Поделиться:
Наши спортсменки - будущие учителя одержали уверенную победуНаши спортсменки - будущие учителя одержали уверенную победуФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Первенство России по самбо среди молодежи до 23 лет состоялось 16-19 января в г. Кстово Нижегородской области, в Международной олимпийской академии спорта. Участие в нем приняло более 400 спортсменов со всей страны. Представительницы нашего региона состязались в весовых категория до 64 кг (Валерия Анисимова) и 52 кг (Анастасия Горбунова). К участию в первенстве девушек подготовили тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова. В ходе серии напряженных поединков, Валерия Анисимова успешно одолела всех соперниц и завоевала золотую медаль турнира в своей весовой категории. Анастасия Горбунова поднялась на почетную третью ступень пьедестала.

По итогам первенства Валерия Анисимова была включена в состав сборной команды России и примет участие в Кубке Европы по самбо , который пройдёт в середине декабре 2020 года в Мадриде (Испания).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК России взял под свой контроль расследование дела о пожаре в Асине
Томички завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве России по самбо среди юниоров
Водитель «маршрутки» в Северске сбил подростка на пешеходном переходе
Названа причина пожара в постройке на томской пилораме
Постройка в Томской области, где погибли 11 человек, не была предназначена для проживания
Двум спасшимся при пожаре на томской пилораме оказали медицинскую помощь
Среди погибших на томской пилораме – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка
В Томске выступили лучшие юные барды Сибири
В феврале из Томской области в Кузбасс отправится «Красный обоз»
Власти: архитектурной подсветкой зданий в Томске займется компания из Нидерландов
На части улиц Ленинского и Октябрьского районов Томска в среду не будет холодной воды
294 миллиона рублей направит Томская область на оздоровительный отдых детей в 2020 году
Видео с места пожара в Томской области показали спасатели
Погибшие на томской пилораме оказались рабочими китайской компании
Десять человек погибло при пожаре в Томской области
Экспорт кедровых орехов из Томской области вырос в четыре с лишним раза