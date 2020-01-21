Томички завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве России по самбо среди юниоров

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:49:11+03:00

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Первенство России по самбо среди молодежи до 23 лет состоялось 16-19 января в г. Кстово Нижегородской области, в Международной олимпийской академии спорта. Участие в нем приняло более 400 спортсменов со всей страны. Представительницы нашего региона состязались в весовых категория до 64 кг (Валерия Анисимова) и 52 кг (Анастасия Горбунова). К участию в первенстве девушек подготовили тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова. В ходе серии напряженных поединков, Валерия Анисимова успешно одолела всех соперниц и завоевала золотую медаль турнира в своей весовой категории. Анастасия Горбунова поднялась на почетную третью ступень пьедестала.

По итогам первенства Валерия Анисимова была включена в состав сборной команды России и примет участие в Кубке Европы по самбо , который пройдёт в середине декабре 2020 года в Мадриде (Испания).

ИСТОЧНИК KP.RU