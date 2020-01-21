В Томске выступили лучшие юные барды Сибири

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Участие в нем приняли 43 юных исполнителя из 6 сибирских городов: Новосибирска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Бийска, Назарово (Красноярский край). Выступления начинающих бардов оценивало жюри, в состав которого вошли известные сибирские исполнители авторской песни Константин Мыльцев, Ирина Абушаева, Михаил Зайцев ,Татьяна Стукалова, а также Вячеслав Царев, профессор кафедры музыкального и художественного образования ТГПУ. Возглавил работу судей лауреат Всероссийских фестивалей, автор и исполнитель из Новосибирска Вадим Кусков. Открытие фестиваля и конкурсные выступления прошли в Областном центре дополнительного образования, а Гала- концерт и церемония награждения победителей в концертном зале ТГПУ. В номинации «Исполнитель» лучшими стали томич Егор Чупин, Алина Кергилова и Елизавета Гордейчик из столицы Кузбасса, Лидия Никифирова (Новосибирск).

Лучшим дуэтом был признан вокальный тандем Лидии Никифировой и Ольги Билибиной из Новосибирска.

Полина Захарчук, представлявшая Новокузнецк, стала победительницей сразу в двух номинациях: «Автор» и «Поэзия». В ходе фестиваля маститые барды провели для своих юных коллег серию мастер-классов и творческих занятий.

Организаторами состязания выступили Дом детства и юношества «КЕДР», Томский государственный педагогический университет, Дом культуры «Томский перекрёсток», при поддержке департамента образования администрации города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU