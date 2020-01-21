2020-01-21T08:33:57+03:00
История современности

В феврале из Томской области в Кузбасс отправится «Красный обоз»

Участники межрегиональной акции реконструируют событие времен войны
Антонина Ленская
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Фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников
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В рамках патриотического проекта «Красный обоз», который стартует в феврале, состоится реконструкция исторического события, рассказывающая о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Инициаторами акции выступило управление культуры города Анжеро-Судженска. В основу положен исторический факт: в 1942 году шахтеры и металлурги Кузбасса обратились к рыбакам Нарымского края (тогда он входил в Новосибирскую область) с просьбой поддержать их продуктами питания, прежде всего, рыбой. На собрании работников местного рыбопромыслового хозяйства все проголосовали «за». Труженики Нарыма объявили ударный месячник, во время которого улов был увеличен в три раза.

В декабре, проделав 18-дневный путь вдоль реки Обь, состоявший из 2 100 подвод обоз доставил в Томск 38 тысяч пудов первосортной рыбы. Далее по железной дороге ценный груз был отправлен в шахтерские города Кузбасса. Это стало весомым подспорьем в обеспечении горняков и металлургов полноценным питанием.

Межрегиональный проект охватит села, из которых в 1942-м уходили подводы, в том числе Каргасок, Парабель, Подгорное, Молчаново, Кривошеино, а также города Томск и Колпашево. По улицам населенных пунктов проедет санный обоз, оформленный в стиле 40-х годов XX века. Его будут встречать жители с плакатами, транспарантами и речевками на театрализованных митингах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ожидается, что в домах культуры развернутся выставки «Сибирь – фронту!», состоится презентация книги «Все для фронта! Все для Победы!», в зрительных залах пройдут концертные программы. В Томске запланирован большой концерт, который объединит лучшие тематические коллективы районов. По завершению маршрута на территории Томской области участники «Красного обоза» направятся в Кузбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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