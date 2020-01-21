Власти: архитектурной подсветкой зданий в Томске займется компания из Нидерландов

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:30:18+03:00

С 2004 года технологии архитектурной подсветки значительно шагнули вперед. Фото: из открытых источников

Возможно, проект разработает один из мировых лидеров в сфере «умного» освещения

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Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел в Москве рабочую встречу с заместителем посла Королевства Нидерландов в России Доминик Кюлинг. В том числе, обсуждалось сотрудничество региона с нидерландской компанией Signify N.V (подразделение Philips) – одним из мировых лидеров в сфере «умного» освещения.

– В частности, мы обговорили возможность проектирования специалистами данной компании архитектурной подсветки центральных зданий Томска в 2020 году. Аналогичный проект сейчас компания Signify разрабатывает для Казани. Таким образом, Томская область может стать вторым регионом России, где будет реализовано подобное сотрудничество, – сообщил Евгений Паршуто.

Кстати, разработки нидерландских специалистов уже внедрены в проектные решения для освещения улицы Усова в областном центре в рамках проекта «Живой лаборатории».

В целом же модернизация архитектурной подсветки зданий в последний раз проводилась к 400-летию Томска, которое отмечалось в 2004 году. С тех пор технологии значительно шагнули вперед.

Добавим, что в ходе встречи вице-губернатор также договорился о дальнейшем сотрудничестве Томской области с посольством Нидерландов в России в сфере инноваций и подготовки архитекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU