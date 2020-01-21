На части улиц Ленинского и Октябрьского районов Томска в среду не будет холодной воды

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба поставщика коммунальных услуг, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях холодное водоснабжение будет отсутствовать 22 января с 09:00 до 21:00 по следующим адресам:

- Пер. 1905 года, 9, 9/1, 11, 14б, 18;

- Ул. Большая Подгорная, 67, 48, 50, 52, 64;

- Ул. Дальне-Ключевская, 19;

- Пер. Карповский, 13, 20а;

- Пер. Красный, 10а, 12, 14, 16, 20;

- Пр. Ленина, 159, 163, 163а;

- Ул. Малая Подгорная, 9, 11, 11/1, 12;

- Пер. Островского, 7, 24а;

- Пер. Совпарташкольный, 12/1;

- Ул. Розы Люксембург, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 стр.1, 25, 27, 29, 29 стр.1, 29 стр.11, 31, 33, 33/1, 37а, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 49/1, 55, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 79, 81, 14а, 16, 16/1, 18, 22, 22а, 24а, 38, 38/1, 40, 42, 46, 46/1, 46/2, 46а, 48, 48а, 56а стр.1, 58, 60, 64, 72, 72/1, 72б.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU