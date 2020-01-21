294 миллиона рублей направит Томская область на оздоровительный отдых детей в 2020 году

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:25:25+03:00

Каникулы с пользой для души и тела! Все школьники их с нетерпением ждут. Фото: из открытых источников

За счет областной казны отдохнут и поправят здоровье тысячи ребятишек из городов и сел региона

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На выделенные средства ( 293, 7 миллионов рублей) будут приобретены путевки для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для детей, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, выплачены компенсации родителям, самостоятельно приобретших путевки в детские санаторные лагеря.

Как сообщила начальник областного департамента семьи и детей Маргарита Шапарева, путевки выделяются в течении всего года. Абсолютно бесплатно их получают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость путевки для ребенка, нуждающегося в санаторно-курортном оздоровлении, зависит от дохода семьи.

«Родители и опекуны детей, которым необходимо санаторно-курортное лечение, могут воспользоваться денежной компенсацией из областного бюджета. Она предоставляется за самостоятельно приобретенные путевки, величина компенсации зависит от уровня дохода семьи.

Срок пребывания ребенка по такой путевке на санаторной смене должен быть не меньше 24 дней, на оздоровительной — 21 день». — уточнила Маргарита Шапарева.

Как уточнила руководитель департамента, родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут получить денежную компенсацию стоимости проезда во всероссийские детские центры и детские санатории по 24-дневным путевкам.

ИСТОЧНИК KP.RU