2020-01-21T08:25:25+03:00
Экономика

294 миллиона рублей направит Томская область на оздоровительный отдых детей в 2020 году

За счет областной казны отдохнут и поправят здоровье тысячи ребятишек из городов и сел региона
Алиса Селезнева
Поделиться:
Каникулы с пользой для души и тела! Все школьники их с нетерпением ждут.Каникулы с пользой для души и тела! Все школьники их с нетерпением ждут.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На выделенные средства ( 293, 7 миллионов рублей) будут приобретены путевки для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для детей, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, выплачены компенсации родителям, самостоятельно приобретших путевки в детские санаторные лагеря.

Как сообщила начальник областного департамента семьи и детей Маргарита Шапарева, путевки выделяются в течении всего года. Абсолютно бесплатно их получают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость путевки для ребенка, нуждающегося в санаторно-курортном оздоровлении, зависит от дохода семьи.

«Родители и опекуны детей, которым необходимо санаторно-курортное лечение, могут воспользоваться денежной компенсацией из областного бюджета. Она предоставляется за самостоятельно приобретенные путевки, величина компенсации зависит от уровня дохода семьи.

Срок пребывания ребенка по такой путевке на санаторной смене должен быть не меньше 24 дней, на оздоровительной — 21 день». — уточнила Маргарита Шапарева.

Как уточнила руководитель департамента, родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут получить денежную компенсацию стоимости проезда во всероссийские детские центры и детские санатории по 24-дневным путевкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК России взял под свой контроль расследование дела о пожаре в Асине
Томички завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве России по самбо среди юниоров
Водитель «маршрутки» в Северске сбил подростка на пешеходном переходе
Названа причина пожара в постройке на томской пилораме
Постройка в Томской области, где погибли 11 человек, не была предназначена для проживания
Двум спасшимся при пожаре на томской пилораме оказали медицинскую помощь
Среди погибших на томской пилораме – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка
В Томске выступили лучшие юные барды Сибири
В феврале из Томской области в Кузбасс отправится «Красный обоз»
Власти: архитектурной подсветкой зданий в Томске займется компания из Нидерландов
На части улиц Ленинского и Октябрьского районов Томска в среду не будет холодной воды
294 миллиона рублей направит Томская область на оздоровительный отдых детей в 2020 году
Видео с места пожара в Томской области показали спасатели
Погибшие на томской пилораме оказались рабочими китайской компании
Десять человек погибло при пожаре в Томской области
Экспорт кедровых орехов из Томской области вырос в четыре с лишним раза