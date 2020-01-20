Экспорт кедровых орехов из Томской области вырос в четыре с лишним раза

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:00:03+03:00

На экспорт в Китай попадает от 50 до 90 % дальневосточного и сибирского кедрового ореха. Фото: из открытых источников

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Томской области, в 2019 году было оформлено 344 фитосанитарных сертификата на экспортные партии кедрового ореха общим весом 6 554,48 тонны и четыре карантинных сертификата на вывоз из региона 100 тонн в Приморский край. Для сравнения, в 2018-м была экспортирована 1 501 тонна этой продукции.

Основной страной-импортером кедровых орехов из Томской области является Китайская Народная Республика, куда за прошлый год было направлено 6 085 тонн экологически чистого продукта. Кроме того, поставки орехов осуществлялись в Казахстан (420 т), Германию (41,95 т), Беларусь (5,2 т) и Литву (2,5 т). Специалисты отметили: при досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования стран-импортеров соблюдены. На все экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты.

По данным Россельхознадзора, из нашего региона в минувшем году экспортировались и другие дикоросы: 23 тонны облепиховой косточки в Финляндию, почти 50 тонн чаги в Китай, около 200 кг травяного чая и 150 кг сушеных грибов в Германию, 177 кг вяленой клюквы в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года на круглом столе Совета Федерации РФ по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» представители Томской области внесли ряд актуальных предложений. В частности, сенатор Владимир Кравченко предложил упростить экспортные механизмы в сфере лесного хозяйства и переработки дикоросов. Так, одна из проблем связана с экспортом кедрового ореха, где процесс оформления лицензий занимает до 6-8 месяцев.

Томичи также предложили отменить лицензирование экспорта продукции глубокой переработки пищевого дикорастущего сырья (ядра кедрового ореха, экстракта чаги, шиповника, субстанций хвойной зелени). Сенатор отметил: «Томская область разработала системный пакет предложений, которые в случае их поддержки помогут развитию целых отраслей экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU