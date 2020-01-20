В Томском районе при участии вуза будет создана школа «Интеграция»
Ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и глава Томского района Александр Терещенко подписали соглашение о создании при университете муниципальной общеобразовательной школы «Интеграция». Как сказано в документе, новая школа, расположенная в микрорайоне Южные Ворота, будет способствовать повышению качества подготовки специалистов, необходимых для экономики муниципалитета и региона.
ТУСУР и муниципалитет договорились, прежде всего, о создании единого цифрового образовательного пространства, а также об организации системы профориентационной работы, включении школьников в выполнение студенческих проектов по темам индустриальных партнеров, переподготовке и повышении квалификации педагогов и так далее.
– Наша задача – как можно раньше вовлекать школьников в высокотехнологичные, цифровые, IT-направления, чтобы у них было погружение в практическую часть, – отметил Виктор Рулевский.
– Еще один важный аспект: помимо развития профессиональных навыков, развивать так называемые «мягкие» компетенции (soft skills) – лидерские, инновационные, предпринимательские качества, потому что этот фундамент нужно закладывать именно в школе.
Глава Томского района Александр Терещенко пояснил: «Школа не зря получила имя «Интеграция». Это объединение всех усилий и возможностей, которые есть в области и Томском районе. Впоследствии это должно дать те плоды, о которых мечтает любой родитель и руководитель. Мы в перспективе должны получить высококлассных специалистов, готовых войти в новую жизнь совершенно с иным пониманием развития нашей территории».
По словам директора школы Лилии Пикаловой, обучение будет построено по модульному принципу, в каждом из блоков которого у вуза определен набор задач, возрастающий к старшим классам.
Оснащение оборудованием новой школы будет сориентировано в первую очередь по приоритетным направлениям, которые развиваются в университете, – это робототехника, связь и навигация, информационная безопасность и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU