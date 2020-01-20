Накануне отставки премьер-министр принял ряд решений в пользу Томской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:51:35+03:00

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Одну из последних рабочих встреч на посту председателя правительства России Дмитрий Медведев провел с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. По итогам встречи премьер дал ряд поручений членам кабинета министров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

13 января в Доме правительства в Москве Дмитрий Медведев и Сергей Жвачкин обсудили социально-экономическое развитие региона, результаты национальных проектов, работу над созданием в Томске научно-образовательного центра мирового уровня, в том числе проект создания «Большого университета».

Одной из главных тем встречи стала межбюджетная политика. Напомним, Томская область занимает одно из лидирующих мест в стране по перечислению налогов в федеральный бюджет, в то время как бюджетная обеспеченность в регионе ниже среднероссийской.

Премьер-министр поручил первому вице-премьеру – министру финансов РФ Антону Силуанову внести предложения о содействии Томской области в обеспеченности сбалансированности регионального бюджета, поставив на соответствующем обращении губернатора резолюцию «Пора принимать решение».

– Мы много лет потратили, чтобы доказать: в Томской области незаслуженно мало остается налогов. Теперь об этом знают все. На нашей встрече Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что в этом вопросе пора ставить точку, – отметил губернатор Сергей Жвачкин.

Министру экономического развития Максиму Орешкину премьер поручил проработать возможность выделения региону недостающих средств на завершение строительства двух корпусов Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа (на эти цели необходимо 1,5 миллиарда рублей). Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено возглавить федеральную рабочую группу проекта комплексного территориального развития «ИНО Томск» и внести предложения по дальнейшей реализации концепции.

Комментируя итоги встречи с Дмитрием Медведевым, губернатор Томской области назвал ее «очень содержательной». «В правительстве следят за процессом создания в Томске «Большого университета» – томичи в этом вопросе впереди России всей. Мы решаем сложные задачи национального масштаба, которые требуют, в том числе, изменения федеральных законов, – сказал Сергей Жвачкин. – Я уверен, что смена кабинета министров не помешает исполнению поручений. Могу сообщить томичам: поручения председателя правительства уже доведены до министерств и по ним началась работа».

ИСТОЧНИК KP.RU