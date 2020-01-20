700 томичек –«декретниц» освоили новые профессии

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:46:53+03:00

Даже с маленьким ребенком женщины могут найти возможность заработать Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Пройти переобучение и профессиональную переподготовке могли женщин,ы находящиеся в отпуске за ребенком до трех лет.

В 2019 году в рамках программы 482 жительницы нашего региона обучились новым востребованным специальностям и получили помощь в дальнейшем трудоустройстве, 220 - повысили свою квалификацию. 38 мамочек малышей решились открыть собственный бизнес. Воспользовавшись предоставленными консультациями экспертов в сфере маркетинга, налогообложения и юриспруденции, они подготовили и успешно защитили бизнес- проекты, получив от службы занятости по 100 тыс. рублей на их реализацию.

С 2020 года участниками программы по обучению и переподготовке смогут также стать безработные мамы, воспитывающие детей до семи лет.

«Такая возможность появилась в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин», на его реализацию в рамках национального проекта «Демография» регион направит в 2020 году более 20 миллионов рублей»,

— рассказала начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Она уточнила, что предварительно были проведены социологические опросы среди женщин, желающих повысить квалификацию или получить новую специальность, и в настоящее время формируются образовательные программы и планы организации курсов. Подать заявку на обучение можно в любом из центров занятости Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU