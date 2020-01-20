2020-01-20T11:14:09+03:00
Общество

17 тысяч томских школьников будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году

В итоговой аттестации в 2020 году примут участие более 11 тысяч девятиклассников и 5 848 выпускников 11-х классов
Алиса Селезнева
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Более 170 пунктов для сдачи экзаменов будет в этом годуБолее 170 пунктов для сдачи экзаменов будет в этом годуФото: Артем КИЛЬКИН
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В процессе сдачи экзаменов произошли некоторые важные изменения – на пресс –конференции, состоявшейся 20 января, о них рассказала журналистам начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Так, допуском к экзаменам в 9-м классе станет «зачет» по результатам итогового собеседования по русскому языку, в 11-м — «зачет» по итоговому сочинению или изложению. Итоговые собеседования для 9 классов пройдут 12 февраля, 11 марта и 18 мая 2020 года. Итоговое сочинение одиннадцатиклассники написали 4 декабря. «Резервными» днями для его написания в 2020 году определены 5 февраля и 6 мая.

«Для всех выпускников обязательными предметами для сдачи экзаменов остаются русский язык и математика. Для участия в ГИА школьникам необходимо вовремя подать заявление — до 1 марта девятиклассникам и до 1 февраля одиннадцатиклассникам и выпускникам прошлых лет, кто собирается сдавать ЕГЭ в этом году», — уточнила Ирина Грабцевич.

По словам главы ведомства, в 9-х классах задания по таким предметам, как математика, информатика и физика будут усилены в 2020 году практико-ориентированными заданиями, по химии будет добавлена лабораторная работа. Десятиклассникам, желающим досрочно сдать экзамен по какому-то предмету, следует хорошо оценить свой выбор — возможности для пересдачи в 11-м классе уже не будет. Об остальных особенностях проведения экзаменов начальник департамента общего образования расскажет на региональных собраниях, которые пройдут 21 и 22 января.

В этом году в Томской области будут задействованы более 170 пунктов для сдачи экзаменов в 9-х классах и 59 пунктов — для 11-х классов. Все пункты для проведения ЕГЭ оснащены видеонаблюдением и техникой для печати полного комплекта экзаменационных материалов.

Периоды проведения экзаменационной кампании – 2020 для 9-х классов: 21.04.2020 – 16.05.2020 — досрочный период, 22.05.2020 – 30.06.2020 — основной период, 04.09.2020 – 18.09.2020 — дополнительный период. Для 11-х классов: 20.03.2020 – 13.04.2020 — досрочный период, 25.05.2020 - 29.06.2020 — основной период, 04.09.2020 – 22.09.2020 — дополнительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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