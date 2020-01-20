В Томске планируют вновь запустить экомобиль для сбора вторсырья

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:42:12+03:00

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Компания «Чистый мир» ,известная в прошлом своими желтыми сетками, не собирается сдаваться. Она вновь хочет запустить экомобиль для сбора вторсырья, о чем заявила на своей страничке Вконтакте:

«Как показал опрос, большинство людей хотели бы воспользоваться экомобилем, который будет приезжать к дому в определенное время, пока наши сетки недоступны. Но как вы сами понимаете, запуск такого проекта - очень сложная задача. Мы не сможем приезжать за одним пакетом вторсырья, так как это не оправдано ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Поэтому на данном этапе собираем информацию для составления возможных маршрутов», - говорится в сообщении.

В комментариях томичи оставляют свой адрес, дни недели и время, когда могут встретить экомобиль. Уже добавлено 295 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU