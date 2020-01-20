Чем и с кем торговала Томская область последние три месяца

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:13:19+03:00

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С октября по декабрь 2019 года из Томской области отправлено в Алтайский край 2 879,58 куб. метров круглого леса, в Хабаровский край – 720 куб. метров пиломатериала

В 4 квартале 2019 года служащими Управления Россельхознадзора по Томской области было оформлено 5 410 фитосанитарных и 188 карантинных сертификатов, сообщили в ведомстве.

Так, с октября по декабрь 2019 года из региона было отправлено 2 879,58 куб. метров круглого леса в Алтайский край и 720 куб. метров пиломатериала в Хабаровский край.

Экспорт пиломатериала в Узбекистан составил 47 %, в Китай - 37 %, в Киргизию - 7%, Казахстан - 3%, во Вьетнам - 3%.

В Казахстан за данный период экспортировано 955 шт. древесного упаковочного материала.

Что касается сельхозпродукции, было экспортировано 304 т семян льна в Беларусь и 40 т в Чехию. Сушеный горох в количестве 264 т увезли в Литву. Туда же отправили семена рапса – 427 т, а еще 178 т – в Белоруссию.

Также было экспортировано 447,8 т муки, из них 381,5 т в Китай и 66,3 т в Узбекистан. Отруби экспортированы в Монголию в количестве 949,3 т, в Казахстан - 6 т. В Китай в количестве 2310 т было экспортировано масло рапсовое.

Кедровый орех был экспортирован в Китай, Казахстан, Германию, Беларусь и Литву. Экспорт в Китай составил 2943 т, в Казахстан 420 т, в Германию – 25 т.

В российские регионы из Томской области было отправлено саженцев 257 штук. Из них в Московскую область 12 штук плодовых растений и 35 штук хвойных пород, в Забайкальский край – 3 штуки саженца хвойных пород. В Курганскую область в количестве 55 штук отправлены саженцы лиственных пород.

Мука была отправлена в такие регионы как Иркутская область – 220,4 т, Краснодарский край - 365 т, Омская область – 164 т, Приморский край – 66,8 т, в республику Хакасию – 366,7 т, в Хабаровский край - 268,2 т.

Больше всего отрубей отправлено в Ростовскую область - 1689 т и Свердловскую область – 1243 т. Отправлено муки в Иркутскую область 220 т, Красноярский край – 365 т, Омская область – 266, Приморский край – 406, Хакасия – 358, Хабаровский край – 268 т.

Кедровые орехи были отправлены в количестве 25 т в Приморский край.

Из лесопродукции в Алтайский край отправлено 2 879,58 куб. метров круглого леса, пиломатериал отправлен в Хабаровский край – 720 куб. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU