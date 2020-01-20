Томская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:53:31+03:00

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С 18 по 27 января во всех регионах России пройдет акция памяти «Блокадный хлеб», которая даст старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду. Главным символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов: такой паек получали жители города на Неве в самые тяжелые времена блокады.

В Томской области участники акции – школьники, студенты, волонтеры – подпишут и передадут ветеранам-блокадникам открытки со словами благодарности. В торговых центрах Томска будут раздавать посетителям листовки с информацией о блокаде Ленинграда. В школах, библиотеках и музеях пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта памятная дата отмечается 27 января как День воинской славы России. Ключевым мероприятием акции станет Всероссийский урок памяти, который пройдет во всех школах, колледжах и техникумах региона 27 января.

Для справки. Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го. За время блокады из Ленинграда было эвакуировано больше 1,5 миллиона человек. От голода и лишений погибло почти 700 тысяч ленинградцев. Эта цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе, хотя сегодня историки считают, что общее число жертв блокады достигает 1,5 млн человек. Военные потери составили почти 470 тысяч человек. При артиллерийских обстрелах погибли 16 747 мирных жителей.

Самый тяжелый период блокады длился с декабря 1941-го по февраль 1942 года. За три месяца первой блокадной зимы умерло больше 250 тысяч человек. В это время бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 граммов хлеба в день, рабочим горячих цехов 375 граммов, остальным рабочим и инженерам 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям всего 125 граммов хлеба. На 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку (пищевая целлюлоза 10 %, жмых 10 %, обойная пыль 2 %, выбойки из мешков 2 %, хвоя 1 %, ржаная мука 75 %). Другие продукты в этот период не выдавали.

С сентября 1941 года по март 1943-го продукты завозили по «Дороге жизни» через Ладожское озеро: летом по воде, зимой по льду. Блокаду Ленинграда окончательно сняли в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск 27 января 1944 года.

ИСТОЧНИК KP.RU