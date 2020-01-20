Томский зоомагазин торговал лекарством для собак без лицензии на препарат

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:50:14+03:00

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Управление Россельхознадзора по Томской области провело проверку в магазине «Белка & Стрелка» индивидуального предпринимателя Кононова А.С. что находится по адресу: Томск, ул. Герасименко, 1/13.

Как сообщили в ведомстве, в ноябре 2019 был выявлен факт продажи лекарственных средств (капли для собак «Стоп-стресс») без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело, по статье 14.1 КоАП РФ. Арбитражный суд принял решение о наказании в виде штрафа в 4000 рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Отметим, что при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата «Стоп-стресс» у животного могут проявиться рвота, сонливость или наоборот повышенная возбудимость и раздражительность, аллергические реакции на коже. При появлении указанных признаков применение препарата следует прекратить.

ИСТОЧНИК KP.RU