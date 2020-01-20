2020-01-20T09:10:04+03:00
Звезды

Любителей литературы познакомят с «Библиотекой томской поэзии и прозы»

Встреча пройдет в рамках проекта «От классиков – к современникам»
Антонина Ленская
Поделиться:
Томские писатели и поэты стремятся поддержать интерес сограждан к художественному слову.Томские писатели и поэты стремятся поддержать интерес сограждан к художественному слову.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Завтра, 21 января, в 15.00 в муниципальной библиотеке «Сибирская» состоится творческая встреча с писателями. Вниманию книголюбов будет представлена уникальная серия «Библиотека томской поэзии и прозы», вышедшая в 2019 году. В разговоре примут участие председатель Томской областной писательской организации, руководитель проекта Геннадий Скарлыгин и писатель-литературовед, профессор ТГУ Александр Казаркин. Они расскажут о своем творчестве, представят аудио- и видеоматериалы, ответят на вопросы читателей.

Просветительский проект областной писательской организации «От классиков – к современникам» в 2019 году победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Его реализация стала возможной благодаря изданию 9-томника «Библиотека томской поэзии и прозы», увидевшего свет при поддержке губернатора Сергея Жвачкина.

В ноябре-декабре авторы провели более 50 творческих встреч в областном центре и предместье, участниками которых стали 2200 любителей литературы. «Большинство посетителей встреч – это студенты и школьники. Мероприятия проходят в неформальной обстановке, разворачивается откровенный диалог писателей с молодежью по самым насущным проблемам современности», – отметил заместитель руководителя проекта, член Союза писателей России Дмитрий Барчук.

К лету 2020 года представители писательского сообщества намерены посетить почти 200 учреждений образования и социальной сферы Томска и Томского района. Каждому они подарят серию книг, объединившую лучшие произведения современных томских поэтов и прозаиков. В дальнейшем планируется проводить подобные встречи и в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске планируют вновь запустить экомобиль для сбора вторсырья
Чем и с кем торговала Томская область последние три месяца
Томская область присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Томский зоомагазин торговал лекарством для собак без лицензии на препарат
Любителей литературы познакомят с «Библиотекой томской поэзии и прозы»
Два человека погибли в результате пожара на пилораме в Томске
За неделю на томских дорогах видеокамеры зафиксировали больше 5 000 нарушений
Основными потребителями томского леса стали Узбекистан и Китай
«Спорт – норма жизни»: томские власти ремонтируют стадионы и строят площадки ГТО
Томичей приглашают на «Веселые Святки» в центре города
«Благодатную свадьбу» отметили томские супруги Юрьевы
Жители сел в Томской области смогут оформить ипотеку под три процента
Глава Томской области отменил распоряжение об изменении платы за ЖКУ
Снежный коллапс и 9-ти балльные пробки захватили в пятницу Томск
Агрофирмы заплатят за зловоние и порчу земли в Томском районе
Почтовики назвали самую читающую территорию Томской области