Любителей литературы познакомят с «Библиотекой томской поэзии и прозы»

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:10:04+03:00

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Завтра, 21 января, в 15.00 в муниципальной библиотеке «Сибирская» состоится творческая встреча с писателями. Вниманию книголюбов будет представлена уникальная серия «Библиотека томской поэзии и прозы», вышедшая в 2019 году. В разговоре примут участие председатель Томской областной писательской организации, руководитель проекта Геннадий Скарлыгин и писатель-литературовед, профессор ТГУ Александр Казаркин. Они расскажут о своем творчестве, представят аудио- и видеоматериалы, ответят на вопросы читателей.

Просветительский проект областной писательской организации «От классиков – к современникам» в 2019 году победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Его реализация стала возможной благодаря изданию 9-томника «Библиотека томской поэзии и прозы», увидевшего свет при поддержке губернатора Сергея Жвачкина.

В ноябре-декабре авторы провели более 50 творческих встреч в областном центре и предместье, участниками которых стали 2200 любителей литературы. «Большинство посетителей встреч – это студенты и школьники. Мероприятия проходят в неформальной обстановке, разворачивается откровенный диалог писателей с молодежью по самым насущным проблемам современности», – отметил заместитель руководителя проекта, член Союза писателей России Дмитрий Барчук.

К лету 2020 года представители писательского сообщества намерены посетить почти 200 учреждений образования и социальной сферы Томска и Томского района. Каждому они подарят серию книг, объединившую лучшие произведения современных томских поэтов и прозаиков. В дальнейшем планируется проводить подобные встречи и в других муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU