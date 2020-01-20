Два человека погибли в результате пожара на пилораме в Томске

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:20:59+03:00

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В воскресенье, 19 января, на улице Профсоюзной в Томске случился пожар. Как сообщили ГУ МЧС по Томской области, сообщение о возгорании поступило в 07.15 утра.

«На территории пилорамы (горела) дощатая бытовка… На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. В результате обгорели стены внутри и снаружи бытовки, обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Пожарными в бытовке были обнаружены тела двух мужчин, личности устанавливаются», – говорится в сообщении.

В тушении принимали участие 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован спустя почти 2,5 часа – в 09.42. Причина возгорания в настоящее время не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU