2020-01-20T07:18:53+03:00
Экономика

За неделю на томских дорогах видеокамеры зафиксировали больше 5 000 нарушений

Полиция напоминает: оплатить штрафы можно с помощью портала госуслуг
Антонина Ленская
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Официальный сайт позволяет узнать о штрафах, зная номер автомобиля или водительского удостоверения.Официальный сайт позволяет узнать о штрафах, зная номер автомобиля или водительского удостоверения.Фото: из открытых источников
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За прошедшую неделю на автодорогах Томской области с помощью системы видеофиксации зафиксировано 5108 нарушений, из них 4016 связаны с нарушением скоростного режима.

Видеофиксация нарушений Правил дорожного движения осуществляется ежедневно, напоминает пресс-служба регионального УВД. Затем информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. Основная цель использования приборов видеофиксации – обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Для своевременного получения информации о штрафах полиция рекомендует пройти регистрацию на всероссийском портале www.gosuslugi.ru. Это также позволит оплачивать штрафы с распечаткой квитанции, получать государственные услуги в электронном виде, в том числе по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений.

Отметим, что срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50 процентов от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

Возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов». Получить дополнительную информацию о предоставлении госуслуг в электронном виде можно по ссылке: https://70.мвд.рф/glya_grajdan/gosuslugi

ИСТОЧНИК KP.RU

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