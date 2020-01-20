2020-01-20T07:08:27+03:00
Экономика

Основными потребителями томского леса стали Узбекистан и Китай

В 2019 году объем экспорта в сфере лесопереработки достиг 1,4 миллиона кубометров
Антонина Ленская
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В зарубежные страны Томская область поставляет в основном переработанную лесную продукцию.В зарубежные страны Томская область поставляет в основном переработанную лесную продукцию.Фото: из открытых источников
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Объем экспорта леса и продукции лесопереработки из Томской области в 2019 году составил 1,4 млн кубометров, сообщил на брифинге в РИА Томск врио руководителя регионального Управления Россельхознадзора Вадим Чиркин. За пять лет этот показатель увеличился почти в 2,5 раза.

Так, в 2018-м предприятия лесопромышленного комплекса поставили на экспорт с территории региона 1,33 млн кубометров леса, где основную часть составили пиломатериалы. Самыми крупными покупателями томского леса стали Узбекистан (43 % от общего объема экспортных поставок) и Китай (35 %).

В. Чиркин отметил: «Экспорт леса из года в год увеличивается. В 2019 году мы отправили на экспорт 1 млн 443 тыс. кубометров леса и лесоматериалов. При этом 95 % лесного экспорта – это переработанная продукция, круглого леса в составе экспорта практически нет. То есть добавленная стоимость остается у нас в регионе».

Основным потребителем томского леса по-прежнему является Узбекистан, куда в минувшем году ушло 47 % от общего объема экспорта в этой сфере. Доля КНР составила 32 %, в Киргизию и Казахстан было отправлено по 8 % от экспортной лесозаготовки.

Что касается российских регионов, томские заготовители за год отправили на вывоз всего 12,5 тыс. кубометров лесной продукции, из которых 66 % составил необработанный круглый лес. «Такая вот интересная статистика», – заметил руководитель областного Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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