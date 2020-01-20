2020-01-20T07:06:05+03:00
Спорт

«Спорт – норма жизни»: томские власти ремонтируют стадионы и строят площадки ГТО

Финансирование проекта в 2020 году составит 125 миллионов рублей
Антонина Ленская
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Первая в регионе площадка ГТО по проекту «Спорт – норма жизни» открылась летом в Северске.Первая в регионе площадка ГТО по проекту «Спорт – норма жизни» открылась летом в Северске.Фото: из открытых источников
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В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» (входит в нацпроект «Демография») планируется возведение новых и ремонт существующих спортивных объектов. Объем финансирования в текущем году составит 125 млн рублей, сообщила пресс-служба обладминистрации.

– В 2020 году планируется начать строительство физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) в Колпашеве, в районе стадиона спортшколы имени Оксаны Рахматуллиной. Сейчас идет подготовка к конкурсу по выбору подрядчика, первоочередная задача на этот год – заложить фундамент будущего комплекса, чтобы в 2021-м завершить строительство, – рассказал начальник областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максим Максимов. По его словам, ФСК будет представлять собой двухэтажное здание облегченной каркасно-панельной конструкции. Внутри разместятся универсальный игровой зал с трансформируемыми трибунами, комментаторская кабина, медицинский кабинет. Нынче на начало работ будет выделено около 5 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году продолжится капитальный ремонт стадионов в Александровском и Молчановском районах, а также на стадионе «Кедр» в Томске. Здесь планируется отремонтировать легкоатлетическое ядро: беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и высоту, место для прыжков с шестом, сектор для бега на три тысячи метров с препятствиями. На финансирование этих работ областной бюджет направит 65 млн рублей.

Одновременно на сельских территориях продолжится создание площадок для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». «Четыре большие спортивные площадки появятся в центрах тестирования ГТО в Верхнекетском, Шегарском, Первомайском и Каргасокском районах. Стоимость каждой из них составляет 2,7 млн рублей. Еще в 18 районах появятся малобюджетные площадки ГТО – 30 комплексов стоимостью около 300 тыс. рублей каждый», – добавил М. Максимов.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» отремонтированы трибуны на стадионе в Кожевникове, стадион в Кривошеине, легкоатлетический манеж в асиновской ДЮСШ № 1. Большие спортплощадки под открытым небом для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО появились в Томске, Северске, Асине, Кожевникове, Колпашеве, Стрежевом и поселке Зональная Станция (Томский район). В районах уже действуют 60 малобюджетных площадок ГТО шаговой доступности. Наконец, пять универсальных спортивных площадок для игровых видов спорта были построены в Кедровом, поселках Синий Утес, Межениновка и Аэропорт Томского района, селе Володино Кривошеинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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