Томичей приглашают на «Веселые Святки» в центре города
На празднике гостей научат колядовать
фото: пресс-служба мэрии.Фото: из открытых источников
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В праздник Крещения томичи смогут не только окунуться в прорубь, но и повеселиться на народных гуляньях. 18 января в 17.00 на главной площади Новособорной пройдет конкурсно-развлекательная программа «Веселые Святки».
Гостей ждут конкурсы, забавы, концертные номера и святочные развлечения. Вместе с аниматорами томичи будут водить хороводы и учиться колядовать. Для детей организаторы приготовили веселые игры и сладкие угощения.
ИСТОЧНИК KP.RU