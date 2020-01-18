Томичей приглашают на «Веселые Святки» в центре города

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:32:22+03:00

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В праздник Крещения томичи смогут не только окунуться в прорубь, но и повеселиться на народных гуляньях. 18 января в 17.00 на главной площади Новособорной пройдет конкурсно-развлекательная программа «Веселые Святки».

Гостей ждут конкурсы, забавы, концертные номера и святочные развлечения. Вместе с аниматорами томичи будут водить хороводы и учиться колядовать. Для детей организаторы приготовили веселые игры и сладкие угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU