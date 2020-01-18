2020-01-18T07:20:13+03:00
Общество

«Благодатную свадьбу» отметили томские супруги Юрьевы

С 70-летием совместной жизни их поздравили родные, близкие и руководство города
Антонина Ленская
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Супруги Юрьевы считают: «Жизнь удалась, потому что семья строилась по большой любви».Супруги Юрьевы считают: «Жизнь удалась, потому что семья строилась по большой любви».Фото: из открытых источников
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Сегодня в томском Дворце бракосочетаний состоится чествование супругов Анны Степановны и Николая Николаевича Юрьевых, которые в январе 2020 года отметили 70-летие совместной жизни. В народной традиции эту дату называют «благодатной свадьбой».

Николай Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны. Анна Степановна – труженик тыла, ветеран педагогического труда. Будущие супруги познакомились 1 января 1949 года в Асине, куда Анну Степановну направили по распределению после окончания педагогического института. Ровно через год со дня знакомства молодые поженились.

Главным испытанием в жизни Николая Юрьева стала война. В июле 1942 года он был призван на военную службу в качестве курсанта Новосибирского военно-пехотного училища. Принимал участие в боевых действиях на Воронежском фронте, в Сталинградской битве и освобождении Белоруссии, был ранен.

В мирное время Николай Николаевич проходил службу на оперативных должностях в УМГБУКГБ по Томской области, ушел на пенсию в звании подполковника.

Награжден орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. Анна Степановна всю жизнь занималась педагогической деятельностью, будучи на пенсии, продолжает вести работу по военно-патриотическому воспитанию школьников.

Супруги признаются: за годы, прожитые в браке, у них не возникало мысли о разводе или о том, что они не подходят друг другу. Все житейские проблемы решались сообща. Пара воспитала двух дочерей, помогла вырастить двух внучек, а теперь у Юрьевых уже пятеро правнуков. В 2010 году супругам вручили медаль «За любовь и верность. Семья – единство помыслов и дел».

Супруги Юрьевы в молодости Фото: из открытых источников

Супруги Юрьевы в молодостиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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