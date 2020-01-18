Жители сел в Томской области смогут оформить ипотеку под три процента

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:15:33+03:00

Селянам предоставят льготные кредиты на строительство жилья и другие цели. Фото: из открытых источников

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Новые механизмы поддержки благоустройства, малого предпринимательства и жителей сел в рамках программы комплексного развития сельских территорий начали действовать в России с 1 января 2020 года. Участие муниципалитетов в целевых программах льготного кредитования заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков обсудил с главами районов.

В частности, для развития рынка недвижимости в сельской местности ряд банков будет предоставлять ипотечные кредиты по ставке до 3 % годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита составит 3 млн рублей, которые также можно потратить на покупку готового или строящегося жилья, на строительство дома или завершение ранее начатой стройки.

В сфере благоустройства льготный кредит не выше 5 % годовых можно будет взять на покупку оборудования электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения и ремонт жилых домов в селах. Сумма займа не может превышать 250 тыс. рублей, а срок - пяти лет.

Еще одна мера поддержки сельской местности касается развития инженерной и транспортной инфраструктуры для предпринимателей. Здесь максимальная сумма кредита зависит от количества рабочих мест, которые обязуется создать заемщик. По всем направлениям недостающие доходы кредитных организаций по процентам будут субсидироваться из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

- Расширение перечня льготных кредитов и снижение процентной ставки для сельских территорий принципиально повлияет на их инвестиционную привлекательность. При этом важно понимать, что все деньги будут иметь целевое назначение, факт использования которых необходимо обосновать и подтвердить, - прокомментировал новые механизмы поддержки вице-губернатор Анатолий Рожков. Он также добавил, что муниципалитеты Томской области уже составляют предварительный годовой прогноз льготного кредитования для сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU