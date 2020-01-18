2020-01-18T07:06:04+03:00
Недвижимость

Глава Томской области отменил распоряжение об изменении платы за ЖКУ

Новые условия повлияли на фактический размер стоимости комуслуг
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Благодаря действиям прокуратуры тарифы на услуги ЖКХ будут расти не так быстро.Благодаря действиям прокуратуры тарифы на услуги ЖКХ будут расти не так быстро.Фото: из открытых источников
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Речь идет о распоряжении “Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в районах Томской области на 2020-2023 годы”.

14 января областная прокуратура оспорила этот документ в суде, поскольку сочла, что новые условия повлияли на фактический размер платы за ЖКУ.

“В ходе судебного разбирательства представители областной администрации заявили о том, что 11 декабря 2019 года распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2020 года."

Есть шанс, что благодаря действиям прокуратуры тарифы на услуги ЖКХ будут расти не так быстро, а соразмерно уровню инфляции.

Напомним, что ранее прокуратура подала иск к томскому губернатору из-за приказа о предельном росте тарифов. В середине декабря 2018 года вышло распоряжение губернатора «Об утверждении предельных индексов изменения размера <...> платы за комуслуги в муниципальных образованиях Томской области на 2019-2023 годы».

Для областного центра на вторую половину 2019-го установили предельный индекс 5 %, что соответствовало распоряжению правительства. В некоторых сельских поселениях предельные индексы составили 41%, 49% и даже 102%.

В конце декабря в распоряжение внесли изменения, которые коснулись Томска. Предельный индекс на второе полугодие 2019-го вырос с 5 % до 40 %. Также в изменении прописали прогноз по росту тарифов в многоквартирниках. Для холодного водоснабжения и водоотведения рост — 15 % на каждую услугу. На горячую воду — 20 %. По электроэнергии и отоплению — 2,51 % и 5 % соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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