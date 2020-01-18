Снежный коллапс и 9-ти балльные пробки захватили в пятницу Томск

18 Янв. 2020 2020-01-18T06:15:16+03:00

Первый снежный коллапс в Томске в 2020 году. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Очередной «снежный день» пережил наш город вчера, 17 января. Резкая смена погоды не стала удивлением для томских синоптиков. За сутки в Томске выпало 1,2 сантиметра снега, что характерно для текущего времени года, сообщили в Томском гидрометцентре.

Из-за большого количества выпавшего снега на дорогах образовались 9-балльные пробки.

Итогом снегопада стал транспортный коллапс. Многие машины застряли во дворах, а в Южных Воротах в снежный плен попали две маршрутки.

Ухудшилась ситуация и на трассах. Так, водители сообщили о большом количестве заносов, не менее десятка машин оказались в кювете.

В свою очередь, в городе, томичи отметили некачественную работу САХ, которое не успевало оперативно расчищать улицы и проезды.

Сегодня, в субботу, 18 января, снег продолжает идти. Водителям советуют отказаться от дальних поездок, так как на дорогах еще много заснеженных, труднопроходимых участков.

ИСТОЧНИК KP.RU