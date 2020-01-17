Агрофирмы заплатят за зловоние и порчу земли в Томском районе

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:46:06+03:00

В прошлом году Россельхознадзор предъявил предприятиям три иска на 65 миллионов рублей

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В 2019 году более 26 гектаров земли в Томском районе вышли из строя из-за загрязнения отходами, сообщил сегодня на пресс-конференции врио руководителя регионального Управления Россельхознадзора Вадим Чиркин.

В минувшем году ведомство провело 894 контрольно-надзорных мероприятия, проверив 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Так, специалисты выявили 48 мест размещения отходов животноводства в Томском районе, прежде всего, в Копыловском, Малиновском и Рыбаловском поселениях. «По результатам проведенных мероприятий мы возбудили семь административных дел. Общая сумма штрафов составила 830 тыс. рублей. Следующим шагом было исковое производство по факту порчи земли. Мы направили три судебных иска на сумму 65,1 млн рублей. Порядка 26 гектаров земли вышли из строя. Материалы были направлены в полицию для возбуждения уголовных дел», – рассказал руководитель.

По его словам, летом прошлого года в Россельхознадзор поступило три жалобы на неприятные запахи в областном центре

(в 2018-м подобных жалоб было восемь).

Впрочем, одних только сельхозпроизводителей в этом винить нельзя, считает врио главы надзорного ведомства, поскольку их участки находятся на расстоянии до 20 километров от Томска.

– Причину надо искать в других источниках. В городе есть проблемы с канализационными сооружениями, есть проблемы с предприятиями, которые расположены в черте города. К тому же существуют неопределенного вида лагуны, которые представляют из себя болотистые места. В них производится несанкционированный сток жидких бытовых отходов. Все это в комплексе может являться причиной зловония в Томске, – пояснил В. Чиркин.

Напомним, что почти каждое лето жители Томска жалуются на неприятный запах. В настоящее время в перечне возможных источников зловония числятся 39 промплощадок, в том числе используемых агрофирмами. Для решения проблемы в 2018 году власти региона создали рабочую группу с участием агрокомпаний и коммунальных предприятий, расположенных в городе и его окрестностях. Решить проблему планируется не раньше 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU