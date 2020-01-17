2020-01-17T12:16:13+03:00
Общество

Почтовики назвали самую читающую территорию Томской области

В Тегульдетском районе почти каждый второй житель выписывает газету
Антонина Ленская
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Подписку можно подарить социальным учреждением, многодетным семьям, одиноким пенсионерам.Подписку можно подарить социальным учреждением, многодетным семьям, одиноким пенсионерам.Фото: из открытых источников
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По итогам подписной кампании на первое полугодие 2020 года самым читающим в регионе признан Тегульдетский район, сообщает пресс-служба УФПС Томской области. В нем почти каждый второй житель выписывает газету. Второе место разделили Первомайский, Зырянский, Верхнекетский, Каргасокский, Парабельский, Кривошеинский, Чаинский и Шегарский районы с количеством выписанных экземпляров более 330 на тысячу жителей. В остальных муниципалитетах количество выписанной периодики колеблется от 200 до 250 газет и журналов на тысячу проживающих.

Всего на первое полугодие 2020 года в Томске и области выписано почти 93 тысячи периодических изданий. В топ самых популярных входят районные газеты, затем следует областная пресса. Большой популярностью пользуются специализированные издания, посвященные здоровому образу жизни, садоводству, охоте, рыбалке и кулинарии.

Кстати, сейчас на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция Почты России «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов.

Замдиректора по почтовому бизнесу УФПС Томской области Светлана Головченко рассказала: «Некоторые жители области также выписывают детские журналы для многодетных семей или периодику для живущих по соседству одиноких пенсионеров. На сегодняшний день самыми отзывчивыми оказались стрежевчане и асиновцы: вместе они выписали около 300 изданий по акции «Дерево добра». Всего на первое полугодие 2020 года оформлено 656 «благотворительных» экземпляров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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