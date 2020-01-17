Томская область намерена увеличивать экспорт образования

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:39:34+03:00

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Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в панельной дискуссии на тему «Развитие экспорта образования», которая состоялась на Гайдаровском форуме в Москве. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в своем выступлении он напомнил, что сегодня в Томске учатся граждане 93 государств мира, а иностранные студенты составляют больше 20 процентов от общего числа. Кроме того, уже несколько лет областной центр входит в ТОП-100 лучших городов мира для студентов, который готовит британское рейтинговое агентство QS.

В числе задач образовательного экспорта томский губернатор назвал рост численности иностранных студентов почти в два раза, а также экспорт не только образования, но и технологий. Сергей Жвачкин подчеркнул, что решить эти амбициозные задачи поможет президентский национальный проект, а также региональный проект «Большой университет».

В частности, губернатор обратил особое внимание на необходимость развития комфортной городской среды; именно для этого в рамках национального проекта и государственно-частного партнерства на левом берегу Томи будет строиться межуниверситетский кампус на 10 тысяч мест.

Одной из проблем глава региона назвал пробелы в визово-разрешительной системе, которая не очень дружелюбна к иностранным студентам. «Нормативные барьеры экспорту образования не очень способствуют. Понятно, что есть вопросы безопасности, но когда родившей в Томске иностранной студентке приходится везти ребенка на родину, чтобы дать ему гражданство, или иностранцу нельзя без регистрации съездить на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровскую область – это неправильно», – считает С. Жвачкин.

В свою очередь, ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский добавил, что в Томске необходимо создать общие сервисы для иностранных студентов и интернационализации городского пространства. «Нам нужно найти свое место среди 30 тысяч университетов мира, чтобы молодые талантливые люди ехали именно к нам», – заметил он.

Как ранее сообщалось, «Экспорт образования» – одно из направлений нацпроекта «Образование», а также одна из важных специализаций будущего научно-образовательного центра, который планируется создать в Томске до 2024 года, и регионального проекта «Большой университет».

ИСТОЧНИК KP.RU