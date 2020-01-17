2020-01-17T11:39:34+03:00
Общество

Томская область намерена увеличивать экспорт образования

Власти планируют увеличить количество иностранных студентов в регионе в два раза
Антонина Ленская
Поделиться:
Участники дискуссии пожелали Томской области успеха в «охоте за головами».Участники дискуссии пожелали Томской области успеха в «охоте за головами».Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в панельной дискуссии на тему «Развитие экспорта образования», которая состоялась на Гайдаровском форуме в Москве. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в своем выступлении он напомнил, что сегодня в Томске учатся граждане 93 государств мира, а иностранные студенты составляют больше 20 процентов от общего числа. Кроме того, уже несколько лет областной центр входит в ТОП-100 лучших городов мира для студентов, который готовит британское рейтинговое агентство QS.

В числе задач образовательного экспорта томский губернатор назвал рост численности иностранных студентов почти в два раза, а также экспорт не только образования, но и технологий. Сергей Жвачкин подчеркнул, что решить эти амбициозные задачи поможет президентский национальный проект, а также региональный проект «Большой университет».

В частности, губернатор обратил особое внимание на необходимость развития комфортной городской среды; именно для этого в рамках национального проекта и государственно-частного партнерства на левом берегу Томи будет строиться межуниверситетский кампус на 10 тысяч мест.

Одной из проблем глава региона назвал пробелы в визово-разрешительной системе, которая не очень дружелюбна к иностранным студентам. «Нормативные барьеры экспорту образования не очень способствуют. Понятно, что есть вопросы безопасности, но когда родившей в Томске иностранной студентке приходится везти ребенка на родину, чтобы дать ему гражданство, или иностранцу нельзя без регистрации съездить на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровскую область – это неправильно», – считает С. Жвачкин.

В свою очередь, ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский добавил, что в Томске необходимо создать общие сервисы для иностранных студентов и интернационализации городского пространства. «Нам нужно найти свое место среди 30 тысяч университетов мира, чтобы молодые талантливые люди ехали именно к нам», – заметил он.

Как ранее сообщалось, «Экспорт образования» – одно из направлений нацпроекта «Образование», а также одна из важных специализаций будущего научно-образовательного центра, который планируется создать в Томске до 2024 года, и регионального проекта «Большой университет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрофирмы заплатят за зловоние и порчу земли в Томском районе
Почтовики назвали самую читающую территорию Томской области
Два томича вымогали 50 тысяч рублей у подростка
Томская область намерена увеличивать экспорт образования
Тюремная лавка: томичи смогут попробовать колбасу, приготовленную заключенными
В аварии на трассе Томск – Кривошеино погибли два человека
Трое неизвестных в масках избили томича в Южных Воротах
В 2019 году в Томской области родилось 342 Софьи и 333 Артема
Лучшей больницей в Томской области стала Колпашевская РБ
В томских деревнях открылись новые фельдшерско-акушерские пункты
Томичка установила приложение на смартфон и лишилась более 1 миллиона рублей со счета
Рецидивист устроил похищение своей сумки с «миллионами» в томском селе
Томичка дала своей дочери вместо отчества «матчество»
Более 160 томичей умерло в прошлом году, отравившись алкоголем
Акция «Улыбнись 2020» пройдет в томском НИИ микрохирургии
Томский аэропорт сделал сервис бронирования авиабилетов, как на Букинге
Геологи изучат перспективы нефтедобычи на участке, охватывающем Томскую область
Семь томских праздников вошли в топ-200 лучших в России
Томские рыбаки-любители смогут использовать жаберные сети
В декабре в Томской области резко подорожали огурцы и проезд в купейном вагоне
Губернатор Томской области прокомментировал послание российского президента Федеральному Собранию
Бежать 3 км, чтобы поцеловаться: необычные соревнования в Томске