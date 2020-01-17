Тюремная лавка: томичи смогут попробовать колбасу, приготовленную заключенными

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:57:43+03:00

Продегустировать новый вид мясной продукции - всегда интересно Фото: из открытых источников

А еще в Крещение можно будет купить, шашлыки, сало и выпечку

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В празднике Крещения 19 января на Белом озере примут участие томские исправительные колонии. Томичи смогут приобрести или заказать эксклюзивные товары, сувениры и продукты, изготовленные в ведомственных учреждениях.

На экспозициях будет представлен производственный потенциал и прикладное творчество осужденных. «Гвоздем» ведомственной ярмарки станет дегустация и продажа варено-копченой колбасы, изготовленной в ИК-3.

Традиционно будет предложено свежее мясо, шашлыки, соленое и копченое сало, буженина, выпечка и горячий чай. По словам главного инженера УФСИН Виталия Пичугина, все товары и продукты сертифицированы и хорошего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU