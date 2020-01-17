Тюремная лавка: томичи смогут попробовать колбасу, приготовленную заключенными
В празднике Крещения 19 января на Белом озере примут участие томские исправительные колонии. Томичи смогут приобрести или заказать эксклюзивные товары, сувениры и продукты, изготовленные в ведомственных учреждениях.
На экспозициях будет представлен производственный потенциал и прикладное творчество осужденных. «Гвоздем» ведомственной ярмарки станет дегустация и продажа варено-копченой колбасы, изготовленной в ИК-3.
Традиционно будет предложено свежее мясо, шашлыки, соленое и копченое сало, буженина, выпечка и горячий чай. По словам главного инженера УФСИН Виталия Пичугина, все товары и продукты сертифицированы и хорошего качества.
ИСТОЧНИК KP.RU