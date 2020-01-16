Томичка дала своей дочери вместо отчества «матчество»

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:06:10+03:00

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Мария Чернобровкина, 29-летняя томичка, назвала свою дочь Елизаветой, а в графе «отчество» свидетельства о рождении ребенка настояна на матрониме – Марьевна.

Со слов Марии, ее мама через суд и ДНК-экспертизу бегала и доказывала биологическому отцу, что это его ребенок. С годовалой малышкой ездила из Томска в Новосибирск, чтобы сделать эту экспертизу. Своей дочери Марии такой судьбы не желает.

В соцсетях Марии Чернобровкиной писали, как хорошее, так и плохое. Женщины хотели узнать, как оформить ребенку матроним, а мужчины нередко прибегали к оскорблениям.

Кстати

Марии разрешили такое «отчество» для ребенка только потому, что в словаре есть мужское имя Марий

- Это никакое не матчество, потому что есть аналог женскому имени Мария — Марий, — рассказала заместитель начальника областного департамента ЗАГС Ольга Новикова. — Отчество у ребенка образуется от отца, то есть от мужского имени. Имя Марий есть в словаре русских имен, до XIX века оно было в ходу. Есть греко-римское имя Марий.

В данной ситуации нет ни нарушения закона, ни исключения правил. И в то же время желание мамы было удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU