Более 160 томичей умерло в прошлом году, отравившись алкоголем

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:36:30+03:00

Томичей предупреждают об опасности злоупотребления спиртным Фото: из открытых источников

В шести случаях люди потребляли метанол

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Более 300 случаев острых отравлением алкоголем зафиксировано в Томской области за 2019 год. Такие данные представил томский Роспотребнадзор.

По данным токсикологического мониторинга в регионе только за прошлый год зарегистрировано 320 случаев острых отравлений вследствие токсического действия алкоголя, каждый второй закончился летальным исходом.

Однако последние пять лет количество зарегистрированных случаев острых отравлений алкоголем снижается.

В процентном соотношении около 80% всех отравлений вызывает этанол в продукции, в 6 случаях - метанол, изопропиловый спирт, а также, неуточнённая спиртосодержащая продукция.

Управление Роспотребнадзора по Томской области предупреждает, что злоупотребление алкоголем является одной из основных причин острых отравлений химической этиологии среди взрослого населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU