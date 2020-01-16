Акция «Улыбнись 2020» пройдет в томском НИИ микрохирургии

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:00:31+03:00

С 2000 года в ходе акции «Улыбнись» помощь получили более тысячи детей из разных регионов России. Фото: из открытых источников

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С 1 по 5 июня 2020 года в Томске в Институте микрохирургии пройдет 18-я Всероссийская акция помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2020». Регистрация пациентов на участие открыта с 13 января.

– Это совместный проект НИИ микрохирургии, Областного перинатального центра, медицинского центра «Небиолло» и НИИ медицинской генетики, – сообщил президент АНО «НИИ микрохирургии», заслуженный врач РФ Владимир Байтингер. – Все пришедшие на осмотр дети смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.

В акции также примут участие челюстно-лицевой хирург Андрей Останин (город Владимир) и ведущий специалист микрохирургии конечностей у детей, завотделением Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Александр Александров (Москва).

Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции по полису обязательного медстрахования. Дополнительная информация по телефону 8 (3822) 940-540 и на официальном сайте: www.microsurgeryinstitute.com.

ИСТОЧНИК KP.RU