Томский аэропорт сделал сервис бронирования авиабилетов, как на Букинге

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:50:27+03:00

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Как сообщили в пресс-службе аэропорта Томск, забронировать билеты в режиме онлайн можно, как на прямые рейсы из Томска, так и рейсы с пересадками. Обновленный модуль позволяет клиентам настраивать параметры перелёта, создавать комбинированные маршруты с выбором нескольких пунктов в разные даты.

При поиске подходящего варианта модуль анализирует информацию сразу из нескольких систем бронирования, подбирая самый выгодный.

Модуль имеет адаптивный интерфейс, который позволяет бронировать и оплачивать авиабилеты со всех современных мобильных устройств. Использование личного кабинета поможет упростить процесс бронирования — при последующих бронированиях данные из профиля будут автоматически подставляться в соответствующие поля, как для самого клиента, так и для его попутчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU