2020-01-16T11:50:27+03:00
Туризм

Томский аэропорт сделал сервис бронирования авиабилетов, как на Букинге

Теперь удобно покупать, пользуясь лишь смартфоном
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Региональные службы теперь тоже стремятся обзавестись мобильными приложениямиРегиональные службы теперь тоже стремятся обзавестись мобильными приложениямиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Томск, забронировать билеты в режиме онлайн можно, как на прямые рейсы из Томска, так и рейсы с пересадками. Обновленный модуль позволяет клиентам настраивать параметры перелёта, создавать комбинированные маршруты с выбором нескольких пунктов в разные даты.

При поиске подходящего варианта модуль анализирует информацию сразу из нескольких систем бронирования, подбирая самый выгодный.

Модуль имеет адаптивный интерфейс, который позволяет бронировать и оплачивать авиабилеты со всех современных мобильных устройств. Использование личного кабинета поможет упростить процесс бронирования — при последующих бронированиях данные из профиля будут автоматически подставляться в соответствующие поля, как для самого клиента, так и для его попутчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24