Геологи изучат перспективы нефтедобычи на участке, охватывающем Томскую область
Около 700 млн рублей потребуется на геологоразведку крупного участка в Западной Сибири, перспективного для разработки нефтяных месторождений. Об этом сообщил вчера в пресс-центре ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.
По его словам, добыча углеводородного сырья на этом участке позволит стабилизировать темпы нефтяной отрасли, снижающиеся в Новосибирской и Омской области в последнее десятилетие. Основной фактор снижения – это трудноизвлекаемость полезного ископаемого, а также отсутствие мер господдержки для компаний-разработчиков месторождений.
– Есть участок на севере Новосибирской области, где целесообразно провести геологоразведочные работы и поставить там прогнозные ресурсы. Это масштабная территория, она охватывает и Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Такой проект требует значительных средств со стороны государства, потому не каждая компания может себе такое позволить.
Приблизительная сумма на реализацию проекта – около 700 млн. рублей, – сообщил А. Партолин. Он пояснил, что включение участка в перечень проектов, реализуемых Роснедра, запланировано на 2021-2022 годы.
Государственное геологическое изучение, которое будет осуществляться на участке, предполагает размещение госзаказа для подрядчика, занимающегося геологоразведкой. Сейчас в России такими работами занимается госкорпорация «Росгеология».
Как пояснил Алексей Партолин, тенденция снижения нефтедобычи в регионах Западной Сибири сохраняется, однако об отзыве лицензий на разработку месторождений речи пока не идет. По его мнению, для стабилизации ситуации нефтедобывающим компаниям необходимы меры господдержки, такие как государственная геологоразведка и налоговые преференции.
Добавим: по данным регионального департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса, Томская область ожидает по итогам 2019 года прирастить запасы нефти по категории C1+B1 на 11,2 млн тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU