Геологи изучат перспективы нефтедобычи на участке, охватывающем Томскую область

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:22:32+03:00

Сегодня предприятия внедряют новые технологии, в том числе для извлечения «трудной» нефти. Фото: из открытых источников

Сибнедра оценивает геологоразведку на этой территории в 700 миллионов рублей

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Около 700 млн рублей потребуется на геологоразведку крупного участка в Западной Сибири, перспективного для разработки нефтяных месторождений. Об этом сообщил вчера в пресс-центре ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

По его словам, добыча углеводородного сырья на этом участке позволит стабилизировать темпы нефтяной отрасли, снижающиеся в Новосибирской и Омской области в последнее десятилетие. Основной фактор снижения – это трудноизвлекаемость полезного ископаемого, а также отсутствие мер господдержки для компаний-разработчиков месторождений.

– Есть участок на севере Новосибирской области, где целесообразно провести геологоразведочные работы и поставить там прогнозные ресурсы. Это масштабная территория, она охватывает и Омскую, Томскую и Новосибирскую область. Такой проект требует значительных средств со стороны государства, потому не каждая компания может себе такое позволить.

Приблизительная сумма на реализацию проекта – около 700 млн. рублей, – сообщил А. Партолин. Он пояснил, что включение участка в перечень проектов, реализуемых Роснедра, запланировано на 2021-2022 годы.

Государственное геологическое изучение, которое будет осуществляться на участке, предполагает размещение госзаказа для подрядчика, занимающегося геологоразведкой. Сейчас в России такими работами занимается госкорпорация «Росгеология».

Как пояснил Алексей Партолин, тенденция снижения нефтедобычи в регионах Западной Сибири сохраняется, однако об отзыве лицензий на разработку месторождений речи пока не идет. По его мнению, для стабилизации ситуации нефтедобывающим компаниям необходимы меры господдержки, такие как государственная геологоразведка и налоговые преференции.

Добавим: по данным регионального департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса, Томская область ожидает по итогам 2019 года прирастить запасы нефти по категории C1+B1 на 11,2 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU