Томские рыбаки-любители смогут использовать жаберные сети

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:40:23+03:00

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С января 2020 года вступил в силу федеральный закон о любительском рыболовстве, который разрешил использовать сетные орудия лова для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. В список территорий, на которых допускается использование жаберных сетей, постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2019 г. № 1462 включены 24 региона, в том числе, Томская область.

Ранее рыбакам-любителям на территории всей страны разрешалась ловля сетями только по платным путевкам на рыбопромысловых участках, переданных в аренду предпринимателям для ведения любительского и спортивного лова. В нашем регионе насчитывается 120 таких водных объектов, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Вместе с тем у рыбаков-любителей появилась обязанность маркировать свои сети и ставить их на учет в территориальных подразделениях Росрыболовства.

Учету подлежат жаберные сети, неводы, бредни, сетные ловушки любых типов: каждому будет присваиваться серия и номер, который владелец должен нанести на орудие лова.

Если сеть будет утеряна, рыболов обязан обратиться с заявлением об аннулировании учетного номера. При этом износившееся орудие добычи он может поменять на такое же, не информируя территориальное управление Росрыболовства.

Для справки. Ставные жаберные сети, которые также называют одностенными, считаются наиболее простыми снастями для ловли рыбы (в ячейку добыча входит головой, а обратно из-за расширения жабр выйти не может). До последнего времени было запрещено их использовать при любительской и спортивной рыбалке.

ИСТОЧНИК KP.RU