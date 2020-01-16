В декабре в Томской области резко подорожали огурцы и проезд в купейном вагоне

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:21:37+03:00

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По данным Томскстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года по отношению к ноябрю 2019-го составил 100,3 %, с начала года – 103,8 %. В том числе, цены на продовольственные товары в декабре выросли в среднем на 0,9 % (в декабре 2018 года – на 2,0 %).

Из продуктов наиболее заметно подорожали свежие огурцы – сразу на 88,1 %. Также выросли в цене помидоры свежие (15,5 %), крупа гречневая-ядрица (7,7 %); крупа манная (5,5 %); рыба мороженая неразделанная (5,3 %); сметана (5,2 %). Между тем пшено подешевело на 7,5 %, кальмары мороженые – на 5,8 %.

В категории непродовольственных товаров индекс цен в декабре 2019-го по отношению к ноябрю чуть снизился, в среднем на 0,1 %. При этом подешевели женское зимнее пальто из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником – на 4,4 %, а также женские эластичные колготки – на 2,8 %. А вот рубероид (это рулонный кровельный материал) стал дороже на 2,8 %.

Услуги в минувшем декабре вновь подорожали, констатирует Томскстат, правда, в среднем лишь на 0,2 % (в декабре 2018-го – на 0,5 %). Так, увеличилась стоимость проезда в фирменном поезде Томск-Москва: в купейном вагоне – на 30,3 %, в плацкартном – на 17,3 %. Дороже стало и выполнение обойных работ – на 9,9 %. Но, к радости туристов, в среднем на 20,3 % подешевела поездка на отдых в Таиланд.

ИСТОЧНИК KP.RU