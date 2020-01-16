Бежать 3 км, чтобы поцеловаться: необычные соревнования в Томске
В Томске вновь проведут забег поцелуев. Мероприятие приурочено ко Дню святого Валентина и состоится 16 февраля.
«Мы приглашаем всех любящих и любимых, мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин пробежаться по набережной реки Томи и закрепить отношения поцелуями на финише», — сообщают организаторы забега.
Дистанция составит три километра. Старт будет на площади Ленина, 4 (от театр драмы) в 12:00.
Напомним, в 2019 году забег проходил от площади перед театром драмы по улице Набережной реки Томи,. Влюбленные бежали по маршруту: Набережная - проспект Ленина - фонтан на Набережной реки Ушайки, а далее в обратном направлении.
Желающие уже могут зарегистрироваться на сайте. Участие платное.
ИСТОЧНИК KP.RU