Бежать 3 км, чтобы поцеловаться: необычные соревнования в Томске

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:55:48+03:00

Многие участники забега не просто побегут, а еще и сделают это креативно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй раз в городе пройдут "влюбленные старты"

Изменить размер текста: A A

В Томске вновь проведут забег поцелуев. Мероприятие приурочено ко Дню святого Валентина и состоится 16 февраля.

«Мы приглашаем всех любящих и любимых, мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин пробежаться по набережной реки Томи и закрепить отношения поцелуями на финише», — сообщают организаторы забега.

Дистанция составит три километра. Старт будет на площади Ленина, 4 (от театр драмы) в 12:00.

Напомним, в 2019 году забег проходил от площади перед театром драмы по улице Набережной реки Томи,. Влюбленные бежали по маршруту: Набережная - проспект Ленина - фонтан на Набережной реки Ушайки, а далее в обратном направлении.

Желающие уже могут зарегистрироваться на сайте. Участие платное.

ИСТОЧНИК KP.RU