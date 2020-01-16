Две томички погибли при пожаре на Вершинина
Сегодня ночью обнаружили тела двух женщин, погибших при пожаре в доме по улице Вершинина,18 в Томске.
Как сообщили в ГУ МЧС, вызов поступил в 23:18 по местному времени. Через 6 минут пожарные были уже на месте ЧП.
По данным службы, огонь вспыхнул в 5-этажном двухподъездном кирпичном жилом доме. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде шел дым из квартиры на втором этаже.
Спасатели проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения, погибших от отравления продуктами горения.
В комнате обгорели вещи, два шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU