2020-01-16T06:21:42+03:00
Происшествия

Две томички погибли при пожаре на Вершинина

Женщины отравились продуктами горения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня ночью обнаружили тела двух женщин, погибших при пожаре в доме по улице Вершинина,18 в Томске.

Как сообщили в ГУ МЧС, вызов поступил в 23:18 по местному времени. Через 6 минут пожарные были уже на месте ЧП.

По данным службы, огонь вспыхнул в 5-этажном двухподъездном кирпичном жилом доме. На момент прибытия первого подразделения в первом подъезде шел дым из квартиры на втором этаже.

Спасатели проникли в квартиру через окно по трехколенной лестнице. В комнате были обнаружены тела двух женщин, 1927 и 1955 годов рождения, погибших от отравления продуктами горения.

В комнате обгорели вещи, два шкафа, оплавился натяжной потолок. Площадь пожара составила 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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