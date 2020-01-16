Где в Томске пройдут Крещенские купания 19 января

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:09:39+03:00

У томичей более десятка вариантов, куда окунуться в праздник Крещения Фото: из открытых источников

Окунуться в прорубь можно будет в городе и в Томском районе

Изменить размер текста: A A

19 января празднуется Крещение Господне. По традиции в этот день все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого иордани.

В Томске, как и в прошлые годы, иордань будет обустроена на Белом озере. Богослужение начнется в Воскресенской церкви в 12.00, продолжится крестным ходом, который проследует к Белому озеру. Примерно в 12.30 начнутся купания. Купель будет открыта для желающих окунуться до 20.00.

На Белом озере возле специально оборудованной походной часовни в течение всего дня будет дежурить священник, который сможет дать благословение на окунание в освященной воде и ответить на любые вопросы.

Также пройдут купания на озере Щучьем в окрестностях микрорайона «Северный парк», в д. Кисловка Томского района будет обустроена купель.

Купание будет проходить после освящения воды с 11-00 до 20-00. Вход в купель обустроен деревянными сходнями, для переодевания рядом будет установлена отапливаемая палатка.

За безопасностью купания будут следить дежурные сотрудники ГИМС МЧС, ГИБДД, полиции, бригада медиков ЦРБ.

В Северске крещенские купания пройдут на территории банно-саунного комплекса в природном парке.

В Томском районе освящение воды совершат в нескольких населенных пунктах. В селе Коларово на реке Томи — в 11.30, в селе Корнилово на реке Ушайке — в 14.00, на озере в селе Малая Михайловка в 15.00.

На озерах в п. Самусь в 9.00, с. Октябрьское в 11.00, в селе Семилужки — в 12.00, на реке Порос около села Зоркальцево — в 11.00. В Моряковском Затоне иордань будет обустроена на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, освящение воды начнется в 12.00.

Рядом со всеми купелями будут дежурить сотрудники МЧС и полиции. Больше всего людей ожидается в селах Зоркальцево и Коларово.

В Асиновском районе освящение воды совершат в районном центре в 12.00 и селе Мало-Жирово в 14.00, в селе Ново-Кусково в 10.00, в селе Новониколаевка — в 11.30. В Зырянском районе иордани будут обустроены в трех населенных пунктах: с. Зырянское с 12.00, Высокое с 13.00 и Чердаты с 11.00. Кроме того, православных верующих приглашают к крещенским купелям в селе Первомайское с 12.00 и Комсомольское с 14.00. В Тегульдете воду будут освящать в 10.00, в селе Берегаево — в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU