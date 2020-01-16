2020-01-16T05:57:42+03:00
Схема проезда

Не трамвай, но «пятерочка»: в Томске вновь вышел на линию троллейбус № 5

Его маршрут пролегает от микрорайона Радужный до вокзала Томск-I
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томские троллейбусы хоть и неказисты, но продолжают служить пассажирам.Томские троллейбусы хоть и неказисты, но продолжают служить пассажирам.Фото: из открытых источников
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С начала января 2020 года в областном центре возобновлено движение троллейбуса по маршруту № 5. Электротранспорт ходит от мкр. Радужный через пр. Комсомольский к вокзалу Томск-I.

Ранее сообщалось, что в январе 2015 года городские власти приостановили работу троллейбусного маршрута № 5. Тогда специалисты заявляли, что он нерентабелен и непопулярен у населения. Предполагалось, что закрытие «пятерки» позволит снизить убытки муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления».

Теперь в пресс-релизе мэрии Томска говорится: «Возобновивший работу троллейбус обеспечивает транспортную доступность томичей к таким социально важным объектам как автовокзал, коммунально-строительный техникум, 10-я поликлиника, «ТомскНИПИнефть».

В настоящее время на линии работают три вагона, в часы пик интервал их движения составляет 20-25 минут. Утром 5-й троллейбус выезжает в 6.25, в депо последние рейсы возвращаются вечером, в 21.15.

Подробно со схемами движения городских троллейбусов, с перечнем остановок и режимом работы томичи могут познакомиться на сайте ТТУ: www.ttu.tomsk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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