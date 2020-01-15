Томская область награждена за эффективную реализацию Десятилетия детства
Томская область стала одним из 17 регионов страны, получивших благодарность Министерства просвещения России за эффективную реализацию мероприятий Десятилетия детства.
Награда вручена начальнику областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарите Шапаревой в Москве, на первой всероссийской конференции по итогам реализации проекта в 2019 году. Конференция с участием министра просвещения Ольги Васильевой и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой объединила около 300 представителей из 66 субъектов Федерации.
Также обладателями почетного статуса всероссийской профессионально-общественной инициативы «Десятилетие детства: люди дела» и «Родительское признание» стали представители томского центра «Росток» Елена Коровина и Татьяна Катенева. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где живут малыши с ограниченными возможностями здоровья, награжден за создание психологически комфортной среды и безопасных условий для гармоничного развития ребят.
Как уточнила пресс-служба обладминистрации, в Томской области действует план мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации. Они нацелены на повышение благосостояния семей с детьми, формирование современной инфраструктуры детства, обеспечение безопасности детей, их всестороннее образование и культурное развитие. Координатором проекта выступает региональный департамент по вопросам семьи и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU