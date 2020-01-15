Томская область награждена за эффективную реализацию Десятилетия детства

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:39:53+03:00

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Томская область стала одним из 17 регионов страны, получивших благодарность Министерства просвещения России за эффективную реализацию мероприятий Десятилетия детства.

Награда вручена начальнику областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарите Шапаревой в Москве, на первой всероссийской конференции по итогам реализации проекта в 2019 году. Конференция с участием министра просвещения Ольги Васильевой и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой объединила около 300 представителей из 66 субъектов Федерации.

Также обладателями почетного статуса всероссийской профессионально-общественной инициативы «Десятилетие детства: люди дела» и «Родительское признание» стали представители томского центра «Росток» Елена Коровина и Татьяна Катенева. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где живут малыши с ограниченными возможностями здоровья, награжден за создание психологически комфортной среды и безопасных условий для гармоничного развития ребят.

Как уточнила пресс-служба обладминистрации, в Томской области действует план мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации. Они нацелены на повышение благосостояния семей с детьми, формирование современной инфраструктуры детства, обеспечение безопасности детей, их всестороннее образование и культурное развитие. Координатором проекта выступает региональный департамент по вопросам семьи и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU