К концу недели томичей ожидает ухудшение погоды

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:29:25+03:00

Метель и сильный ветер - не лучшие спутники на трассе Фото: из открытых источников

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 января и ночью 18 января по области и городу ожидается снег, усиление ветра местами с порывами 15-20 м/с, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. 18 января – понижение температуры воздуха. В связи с получением данного прогноза МЧС России по

Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧП, аварий и случаев с перебоями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. В холодную погоду дальние поездки лучше отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU