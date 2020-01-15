К концу недели томичей ожидает ухудшение погоды
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 января и ночью 18 января по области и городу ожидается снег, усиление ветра местами с порывами 15-20 м/с, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. 18 января – понижение температуры воздуха. В связи с получением данного прогноза МЧС России по
Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧП, аварий и случаев с перебоями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. В холодную погоду дальние поездки лучше отменить.
ИСТОЧНИК KP.RU