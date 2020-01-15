Ушла из жизни первая женщина-регулировщик томской ГАИ

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:12:13+03:00

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Сохранившаяся фотография Сашеньки (как называли Александру Яковлевну Селявскую и водители, и коллеги) на посту - символический образ всей томской ГАИ, историю которой начинали женщины. Рассказывали, что водители в 40-е годы специально меняли маршрут, чтобы проехать мимо юной регулировщицы.

На службу Саша Селявская пришла 18-летней девчонкой - еще в 1944 году. Однако скидки и поблажки на ее возраст в трудные военные годы никто из командиров и не думал делать.

- Тогда в составе первого строевого подразделения – отделения регулирования дорожного движения – единственным мужчиной был командир, - вспоминала Александра Яковлевна. - А остальные – это 15 девчонок, мобилизованных на службу в милицию в приказном порядке. Работать было трудно, а расслабляться и хныкать некогда. Ответственность огромная, хотя движение в Томске 60 лет назад было не таким интенсивным: всего-то 400 машин! Я почти весь транспорт знала и даже ко многим водителям по именам обращалась.

Александра Яковлевна искренне любила свою работу и всегда пользовалась уважением коллегФото: из открытых источников

- Регулировщиком я была 10 лет и за это время подзарядилась только положительными эмоциями, - смеется Александра Яковлевна. - Не любила только водителей штрафовать!

Десять лет руководила Александра Яковлевна движением на томских улицах, а потом еще 20 лет отработала в кабинете. Регистрировала транспорт, выдавала водительские удостоверения.

В гости к Александре Яковлевне сотрудники Госавтоинспекции заезжали на каждый праздник. Время в гостях у регулировщицы пролетало незаметно – несмотря на почтенный возраст, она всегда была интересным собеседником, гостеприимной хозяйкой и очень красивой женщиной.

14 января 2020 года, на 93 году жизни, Александра Яковлевна Селявская, старшина милиции в отставке скончалась.

Сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Томской области скорбят и выражают соболезнование родным и близким.

Траурная панихида состоится 17 января с 13.30 до 14.15 часов в Центре ритуальных услуг (Иркутский тракт, 101, строение б).

ИСТОЧНИК KP.RU