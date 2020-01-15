Уникальное обезболивающее лекарство, созданное в Томске, прошло доклинические испытания

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:10:06+03:00

Анальгетик, который не имеет побочных эффектов – единственный в мире

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Инновационное лекарственное средство создано в рамках федеральной целевой программы «Фарма 2020» научной группой, в которую вошли и специалисты Томского государственного университета.

Трехлетние исследования свойств нового лекарственного средства, получившего название тиовюрцин, проводились специалистами НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга ТНИМЦ на мышах, крысах, кроликах, морских свинках и дрозофилах. Полученные результаты показали, что по силе и длительности воздействия тиовюрцин превосходит многие известные анальгетики и может эффективно купировать боль любой этиологии. Наряду с эффективностью фармакологи изучали степень повреждающего токсического воздействия у животных для прогнозирования развития побочных эффектов у человека.

Наряду с этим было изучено влияние тиовюрцина на иммунную систему и репродуктивную функцию животных после приема, который длился от двух недель до трех месяцев.

Полученные данные свидетельствуют о безопасности его использования мужчинами и женщинами, планирующими деторождение.

Теперь разработчикам предстоит пройти последний и самый дорогостоящий этап – клинические испытания препарата. Как отмечают разработчики, инновационное лекарственное средство, возможно, поможет решить глобальную проблему, стоящую перед всем миром, в особенности перед США – это опиоидный кризис, вызванный приёмом синтезированных анальгетиков. Их потребителями становятся в первую очередь люди с хроническими болями, которые вынуждены в течение нескольких месяцев либо даже постоянно принимать мощные обезболивающие средства, которые вызывают сильную зависимость, а при передозировке могут привести к смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU