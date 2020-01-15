2020-01-15T09:59:29+03:00
Здоровье

Томская академия активного долголетия объявила новый набор

Бесплатные занятия рассчитаны на людей в возрасте от 55 лет
Антонина Ленская
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Партнерами физкультурно-оздоровительного направления стали томские фитнес-центры, спортивные и досуговые клубы.Партнерами физкультурно-оздоровительного направления стали томские фитнес-центры, спортивные и досуговые клубы.Фото: из открытых источников
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Информационный центр Томской академии активного долголетия начал прием заявок на бесплатные занятия для людей 55+. На сегодняшний день открыта запись в Школу физической активности на групповые занятия по суставной и оздоровительной гимнастике, йоге, танцевальному фитнесу, скандинавской ходьбе, по направлению «Здоровая спина» и т. д.

Занятия по программам, адаптированным для старшего поколения, будут вести сертифицированные инструкторы. Тренировки запланированы в спортивных залах фитнес-центров Томска и на свежем воздухе - в Сосновом Бору, на стадионах «Кедр», «Метелица» и «Политехник». Как отмечают организаторы, особенность Школы физической активности 2020 года в том, что курс продлится четыре месяца, а выпускникам представится возможность сдать нормативы ГТО.

Добавим, что с февраля начнется запись в Школу иностранных языков, Школу здоровья и Школу информационных технологий.

Телефоны информационного центра Академии активного долголетия: (3822) 47-95-13 и 47-95-14 (работают в будние дни с 9 до 14 часов). Подробности на сайте: https://томскоедолголетие.рф/.

Проект «Томская академия активного долголетия» реализуется областным Советом ветеранов при поддержке администрации Томской области и при участии СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУРа, ТГАСУ. С 2019 года работает в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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