«Чистый мир» пытается вернуться к томичам
«Чистый мир» предпринимает попытки по возвращению сеток на улицы Томска. По словам представителей компании, пока это не получается сделать, так как нет заинтересованности чиновников.
- Власти Томска не заинтересованы в возвращении наших сеток, - отметили в компании.
Напомним, что «Чистый мир» принимает на переработку макулатуру (картон, офисная бумага, книги, газеты, журналы), пластик (PETE, PE-HD, PE-LD, PP, PS), пленки стретч, ПНД и ПВД, алюминий и стеклотару. В городе организация запомнилась своим проектом «Жёлтые сетки» по раздельному сбору мусора.
В данный момент переработчик обходится небольшими эко-акциями и находится в поисках удобного способа сбора вторичного сырья у населения.
ИСТОЧНИК KP.RU