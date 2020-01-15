2020-01-15T04:54:50+03:00
Недвижимость

«Чистый мир» пытается вернуться к томичам

Пока компания не может достичь договоренности с чиновниками
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото из альбома компании "Чистый мир"фото из альбома компании "Чистый мир"Фото: из открытых источников
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«Чистый мир» предпринимает попытки по возвращению сеток на улицы Томска. По словам представителей компании, пока это не получается сделать, так как нет заинтересованности чиновников.

- Власти Томска не заинтересованы в возвращении наших сеток, - отметили в компании.

Напомним, что «Чистый мир» принимает на переработку макулатуру (картон, офисная бумага, книги, газеты, журналы), пластик (PETE, PE-HD, PE-LD, PP, PS), пленки стретч, ПНД и ПВД, алюминий и стеклотару. В городе организация запомнилась своим проектом «Жёлтые сетки» по раздельному сбору мусора.

В данный момент переработчик обходится небольшими эко-акциями и находится в поисках удобного способа сбора вторичного сырья у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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