Больше всего нареканий у томичей вызвали автобусные маршруты №№ 8 и 9

15 Янв. 2020 2020-01-15T04:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На указанных маршрутах работают 22 автобуса. В ходе выездных проверок сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» выявили ряд нарушений, касающихся отсутствия в салонах отдельных автобусов терминалов для безналичного расчета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, соответствующее оборудование есть во всех машинах, курсирующих по «восьмерке», и только в половине «девяток».

«В это же время в центральную диспетчерскую службу поступают обращения томичей по вопросу схемы движения указанного маршрута. В рамках усовершенствованной маршрутной сети, автобусы ездят по схеме «ул. Д. Бедного-ул. Пушкина – пр. Фрунзе» в направлении «восьмерки», в обратном «захватывают» еще и остановку у НПО «Вирион». Это позволяет обеспечить транспортную доступность ряда социальных объектов, среди которых бассейн, корпуса ТГАСУ, спорткомплекс «Кедр», школа № 53, Госавтоинспекция и др.», - отметил руководитель ЦОиКП Денис Равинский.

По его словам, члены рабочей группы, разрабатывающие проект модернизации маршрутной сети, приняли решение отказаться от прежней схемы движения автобусов №№ 8/9 в связи с низким пассажиропотоком. Ключевым отличием двух схем стало то, что теперь указанные «маршрутки» не заезжают на Московский тракт и в мкр. Черемошники, тем не менее, транспортная связь этих улиц с ключевыми магистралями сохранена: по Московскому тракту ездят маршрутки №№ 4 и 29, на Черемошниках – трамваи, автобусы №№ 5 и 12 .

«Кроме того, мы проверяем обращения томичей о действии так называемого «вечернего» тарифа. Обращаем внимание на то, что он не касается льготных категорий пассажиров, в частности, пенсионеров. О нарушениях со стороны водителей по этому вопросу также стоит обращаться в Центр организации и контроля пассажироперевозок. Одно из подобных сообщений от томички мы сейчас отрабатываем по 53-му маршруту», - добавил Денис Равинский.

ИСТОЧНИК KP.RU