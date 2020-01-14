Федеральные льготники Томской области могут уточнить сроки январских выплат

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:33:39+03:00

В департаменте соцзащиты заверили: повода для беспокойства у федеральных льготников нет Фото: из открытых источников

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Для получателей государственных пособий и мер социальной поддержки, финансируемых за счет средств федерального бюджета, выплата в январе 2020 года будет производиться после поступления средств из Федерации. В Томской области такие выплаты получают около 50 тысяч человек из числа инвалидов, семей с детьми-инвалидами, чернобыльцев, ветеранов войны, семей с детьми. В начале года они могли столкнуться с тем, что деньги не были перечислены в привычный срок.

Как сообщила заместитель начальника областного департамента социальной защиты населения Ирина Куракина, льготники получат полагающиеся им выплаты за январь 2020 года, как только Федерация перечислит средства в регион. «В 2019 году денежные средства поступили в конце января, и уже на следующий день началась их доставка получателям. Вероятно, в этом году ситуация с выплатами повторится», – пояснила она.

Информацию о январских выплатах федеральные льготники могут уточнить по телефону «горячей линии» 8 (3822) 60-27-99 и на сайте департамента соцзащиты населения (dszn.tomsk.gov.ru).

Добавим, что выплаты из средств областного бюджета предоставляются в обычном порядке; их получают около 140 тысяч жителей Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU