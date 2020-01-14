2020-01-14T11:17:06+03:00
Происшествия

Пьяный томич позвонил проститутке и потерял 30 тысяч рублей

Мужчина плохо помнит, о чем говорил с «жрицей любви»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Парень остался без денег и без любви.Парень остался без денег и без любви.Фото: из открытых источников
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Молодой томич, 1992 года рождения, решил скрасить свою командировку в Абакане. После работы на арендованной квартире он начал распивать крепкий алкоголь, после чего решил вызвать проститутку.

«В интернете нашёл объявление и позвонил по указанному номеру: сначала с ним разговаривал мужчина, который спросил, сможет ли он приехать по конкретному адресу, или девушка должна приехать к нему в гости. Позже с потерпевшим разговаривала женщина, которая попросила задаток в сумме 8 тысяч рублей»,– сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Хакасия.

О том, что было дальше заявитель помнит урывками, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как рассказал потерпевший, он отправил деньги на указанный расчётный счёт, какую именно сумму – не помнит, но не обнаружил наутро на кредитной карте 30 тысяч рублей.

Девушке, которую хотел вызвать, он отправил смс с просьбой вернуть деньги, однако в ответ ему пришло: «Скинь 15, отправлю 45».

После этого он обратился в полицию. В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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